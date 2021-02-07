高雄市議員黃捷罷免投票昨(6)日結果出爐，最終票數為不同意票65258票、同意票55394票，罷捷行動宣告失敗；民眾黨發聲明表示，期盼黃捷秉持無黨無派「民意優先」的特質，持續謙卑傾聽民意，而非「以黨為念」，在執政黨的扶持下成為黨意民代。

民眾黨指出，黃捷罷免案結果，顯見出鳳山人支持黃捷持續留任、為民服務，且在本次選舉中，罷免方所提出的罷免理由不盡充分，也難以說服鳳山鄉親，包含「赴許議長靈堂弔唁卻未見其哀容」、「作秀方式就是翻白眼」等，皆難以成為可令人信服的罷免理由。

民眾黨認為，罷免方指稱黃捷違反國安法第21條更是與我國法律不盡相符，種種錯誤的論述基礎致使最終罷免立場難以取得民眾共鳴、無法說服鳳山鄉親，也奠定本次黃捷罷免案的結果。

民眾黨也表示，透過這次罷免案可以清楚看見，民進黨傾全黨之力介入地方議員罷免案，上至總統下至地方市長、民代皆有所動員，然而致使高雄地方民意沸騰的萊豬、空汙、負債等民生問題卻始終懸而未決，令人遺憾。該黨痛批，這次罷免過程充分展現出民進黨「選舉內行、執政外行」的政黨素質。

民眾黨認為，罷免應當是民主素養的展現及民主政治正面教育的素材，而非成為意識形態或政黨動員的工具，更不應該成為政黨相互報復、攻伐的政治籌碼。該黨指出，接下來還有許多潛在罷免案，將可能因為政黨介入而衍伸為報復性罷免，淪為政黨政治相互角力的戰場，進而浪費國家社會資源。

民眾黨期許，未來的罷免案在進行時應以國家最大利益、人民最大福祉為優先思考，在抉擇的十字路上更應該冷靜以對，並以理性與智慧做出最符合公共利益的抉擇。

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(中時新聞網)