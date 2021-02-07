29歲大陸一線女星鄭爽被爆出代孕又棄養，形象瞬間大跌，遭到大陸廣電總局明文封殺，未來的演藝路蒙上一層陰影。不過，鄭爽的復出疑出現曙光，被黑單第15天後，大陸各地地方法院卻在微博賦予鄭爽「青年行動公益大使」的稱號，引起網友一陣騷動。

4日重慶四中法院、濟南中院、濟南高新區法院在官方微博PO文，給了鄭爽「青年行動公益大使」的頭銜，並標記鄭爽的帳號寫道「一起學習環保法律知識，倡導低碳綠色生活！保護生態環境，創造美好生活，與法律同行」等文字，讓網友又驚又疑惑，怎麼前幾天喊封殺，過沒多久鄭爽就變成公益大使？

濟南中院公開挺鄭爽。（圖／微博@濟南中院）

重慶四中法院公開挺鄭爽。（圖／微博@重慶四中法院）

文章PO出不久，眾多網友陸續湧入留言區表達看法，「央視封殺的，不知哪個媒體想和其對抗？」、「跟鑽法律漏洞的人來學習法律知識？」等，也有人跳出來護航鄭爽，期盼鄭爽能早日復出，「相信法律與法律同行」、「鄭爽我永遠支持你」。

不過，這則貼文已經遭到官方微博刪除，此舉惹來網友嘲諷這些法院很有Guts，「硬氣點啊！別刪微博啊。吐了」、「你是中國的法院，不是美國的，公然支持代孕鄭爽，還青年正能量？」等，認為身為地方法院，不應該為劣質的藝人發聲，PO文前更要謹慎思考，期盼能出面道歉，但目前這些地方法院尚未吭聲。

重慶四中法院刪除該貼文，被網友嗆爆。（圖／微博@重慶四中法院）

鄭爽被爆料與前男友張恒赴美找代理孕母生下2個小孩，兩人分手後鄭爽語出驚人「打不掉，他X的煩死了」，代孕又棄養的行為超出一般大眾認知的道德觀，引爆全民怒火，大陸廣電總局也明文封殺，而鄭爽父親鄭成華為了挽救女兒的演藝事業，含著眼淚出面道歉，並驚吐才29歲的鄭爽因終身絕育，只好選擇醫療代孕，呼籲外界別模仿。

(中時新聞網)