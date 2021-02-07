已婚羅姓男子疑曖昧友人女友，駕車外出時遭對方派人攔路劫車並痛毆。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市豐原分局偵查隊副隊長賴瑞華說明案情。（王文吉攝）

台中23歲羅男6日晚間6時在東勢區東蘭路遭連人帶車劫走，警方獲報1小時後在豐原攔獲2車5人。警方抽絲剝繭追查得知，已婚的羅男日前在KTV與張男女友搞曖昧，張男不滿綠雲罩頂，教唆蘇、賴等人出面教訓，警訊後將相關人等依傷害及妨礙自由等罪嫌送辦。

警方調查，羅姓被害人與張姓主嫌雙方相識，5日晚間相約KTV歡唱，期間羅與張的女友互動曖昧；張不滿羅糾纏女友，自己綠雲罩頂、顏面無光，友人得知後，由蘇、賴等4人共乘1車，6日晚間6許於東勢區攔截羅男座車，蘇、賴將羅拉下車痛毆，接著將羅控制在後座，並連人帶車一路飛車劫往豐原。

東勢警方接獲羅妻報案，隨即布下警網加強攔查，豐原警方1個多小時後在豐原區大明路巷弄內發現可疑車輛，隨即發動攔截，順利攔獲2車5人，其中羅男一臉紅腫瘀青，被控制在白色轎車後座。

警方追查雙方因爭風吃醋引發糾紛，25歲張姓主嫌事後到案說明，坦承不滿被害人與其女友搞曖昧，教唆蘇、賴等人出面教訓。全案訊後依刑法妨害自由及傷害罪嫌，移請台中地檢署偵辦。

(中時 )