女星王彩樺與圈外老公黃品文結婚18年，育有一對女兒，不吝嗇分享女兒美照的王彩樺，日前曬出大女兒美照，空靈模樣讓外界驚艷，不過王彩樺的小女兒也是甜姐兒一枚，王彩樺昨（6日）就在臉書PO小女兒清新美照，噴母愛直呼：「可愛吧 她的美 青澀脫俗」。

王彩樺日前在臉書大方曬出小女兒美照，並直呼：「這是我的小公主 敲碗的粉絲來囉...」，只見讀高一的小女兒頂著一頭氣質長髮，五官端正、氣質清新，尤其是一雙水汪汪的大眼睛更是電力十足，俏麗模樣不輸姐姐。

同時，王彩樺噴母愛直呼：「可愛吧 她的美 青澀脫俗 讓我這媽不經意的欣賞 這個小清新 確喜不已」，王彩樺還自嘲是：「自戀又戀女」，而網友看了紛紛留言狂讚：「小公主可愛又美麗的」、「小公主也是美少女一枚」、「小女兒也好漂亮」、「兩位公主都超美的氣質美女」。

王彩樺在2020年底帶小女兒一起觀賞歌劇魅影。（圖／本報系資料照片）

其實王彩樺的大女兒庭庭過去才因空靈美照，加上她有張神似港星袁詠儀的明星臉，而引發熱議，不過大女兒沒有嚮往演藝圈，倒是王彩樺的小女兒，從小對音樂有興趣，愛吹直笛、彈吉他，王彩樺也為女兒狠砸2萬8千元買吉他，要為小女兒未來演藝之路鋪路，而小女兒的表現也讓王彩樺相當滿意，在去年的國三畢業典禮上，小女兒光榮拿下第4名「局長獎」，更是讓王彩樺在台下感動到痛哭流涕。

(中時新聞網)