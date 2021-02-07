農曆春節假期將近，台中市政府警察局第三分局東區分駐所所長張竣詒，為慰勞同仁全年無休執勤的辛勞，日前晚間別出心裁籌畫了一場歲末聯歡賓果抽獎活動，邀請同仁及警眷們一同參與，讓同仁堅守工作崗位的同時，也能夠與家人一同享受美食，提前感受過年團圓的溫馨氣氛。

第三分局東區分駐所所長張竣詒向來體恤同仁辛勞，每年歲末年終之際，總是用心籌畫聯歡活動，讓同仁放鬆心情舒緩工作壓力，今年不僅準備美食佳餚與同仁共同享用，另用心規劃賓果抽獎活動，讓同仁享用佳餚時能夠試試手氣，東區所警友站長、義警、民防及志工分隊長獲知後，也大方贊助活動獎項讓同仁玩得開心。

為增添活動趣味性，率先完成「賓果」連線的同仁，才能搶得抽紅包資格，抽紅包之前，還需邊玩蘿蔔蹲同時大喊「我要抽獎！」見到同仁為求抽紅包恥度破表的模樣，讓大家笑得合不攏嘴，現場氣氛既逗趣又歡樂。

許多同仁笑著說，剛巡邏回來看到滿桌美食，還有所長用心規劃的抽獎活動，所有疲勞瞬間消逝，滿滿都是暖心的感動。

張竣詒表示，警方於110年加強重要節日安全維護工作，以治安平穩、交通順暢、民眾安心為工作主軸，警方維護治安不遺餘力，在不影響春節勤務的同時，也能讓同仁與家人一同好年，提前感受年節氣氛，增進所內同仁士氣。

(中時 )