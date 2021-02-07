近日，大陸網上流傳了一份50頁的「德勤舉報PPT.pdf」文件，引起軒然大波，有人甚至稱是在審計行業扔下一枚核彈。大陸證監會也表示，已安排相關證監局進行核查。

據《北京青年報》報導，舉報人是德勤北京一組的一名員工YW，舉報材料詳細列舉了10起事件，包括舉報人親身經歷的7個事件和代其他離職同事舉報的3個事件，所有事件發生在2016年和2017年，主要包括舉報人受到的不公正待遇和工作過程中發現的審計違規行為。

涉及的上市公司包括中國外運山東有限公司、北京樂金系統集成有限公司、紅黃藍教育、中國博奇環保（控股）有限公司等。被舉報的違規行為主要涉及審計程式未執行（放飛機）、被要求用PS和印表機仿製客戶公司公章及財務章、合夥人接受客戶大額禮物、計提減值審計粗糙等。

大批網友盛讚這個PPT做得有水準，排版簡明大方，條理清晰，還是中文加英文，舉報人的職業素養不言而喻。

相較於外界對PPT排版和舉報人勇氣的讚賞，業內人士則對其中提到的「放飛機」（審計程式未執行，在底稿上寫自己沒有做過的審計程式）問題討論更多。

針對舉報事件，德勤官方回應稱，已注意到目前在社交媒體平台上流傳有關德勤北京在2016年和2017年個別審計專案的若干質疑。事實上，該所先前已收到一名員工透過內部管道報告的相關事項，並且已對此開展全面調查，未發現任何證據影響德勤審計工作的充分性，因此相關審計工作支援德勤的審計意見。德勤會對收到的任何質疑進行調查。

(旺報 )