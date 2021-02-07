台灣東部外海今天凌晨1時36分發生規模6.1地震，且同地點1月9日及25日才發生規模5.7跟4.8的有感地震，中央氣象局今天表示，大規模地震好發趨勢持續中，這樣的情況非常特殊，原因仍有待研究。

上月9日規模5.7的地震晃很大，大家還記憶猶新，今天凌晨又來，統計包含今天凌晨1點36分的這起，今年規模達5以上的地震已經有5次之多，包括1月9日台灣東部海域規模5.7地震、1月17日台灣東南部海域規模5.4地震、1月25日台灣東部海域規模5.2地震、1月28日台東近海規模5地震。

台灣地區7日凌晨1點36分發生有感地震。(圖/氣象局)

氣象局地震測報中心主任陳國昌接受媒體採訪時表示，某個位置在短時間內出現多次地震，往好的方面來說是能量釋放，去年至今年初發生大規模地震的次數確實有比較頻繁的趨勢，去年規模5以上的共發生25次，規模6以上的有4次，今年才進入2月初，今年規模5以上的地震已經發生5次，情況非常特殊，氣象局將持續觀察。

關於東部海域今天凌晨規模6.1地震的成因，氣象局地震測報中心表示，是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊下，造成隱沒帶型地震，預估未來3、4天可能還會有規模4左右的餘震。

陳國昌說，去年到今年之間，隱沒帶型地震發生很多次，今年1月9日規模5.7的地震，發生的位置跟今天稜晨差不多，深度也有70多公里；1月25日規模4.8地震，地震深度將近100公里，也是屬於隱沒帶型地震。

(中時新聞網)