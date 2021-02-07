【罷捷失敗】侯友宜今表示：尊重民意的選擇 11:442021/02/07 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今天上午到汐止金龍市場視察防疫情形。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（7）日上午到汐止區金龍市場視察防疫情形，媒體詢問侯對罷免黃捷結果的看法，侯友宜表示，我們尊重民意的選擇，選舉過後就各司其職，扮演好自己的角色，把自己的工作做好才最重要。 媒體追問報復性罷免是否該停止？侯友宜說，尊重民意絕對是我們最主要的方向，當然在過程中，我們都希望在自己的角色上努力把事情做好，然而法律賦予民眾這樣一個權力，我們當然尊重民意。 學者分析 贊成票逾45％ 罷免方也算成功 春節大魚大肉 別忘每日蔬果579 (中時 ) #侯友宜 #民意 #尊重 #角色 #罷捷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 罷免失敗 黃捷續留鳳山 04:102021/02/07 焦點要聞 下一波鎖定罷免他 陳柏惟爭議事件懶人包 07:312021/02/07 政治 罷萊委非報復 羅智強拒未戰先降 04:102021/02/07 焦點要聞 布林肯：北京應對威脅台海穩定負責 04:102021/02/07 焦點要聞 白眼女神聲勢漲 2022選戰提前開打 04:102021/02/07 焦點要聞 新聞透視》民進黨保捷勉強成功 國民黨輸得不難看 04:102021/02/07 焦點要聞 刪Q才是主戰場 04:102021/02/07 時論廣場 中美高層通話 台海議題過招 04:102021/02/07 財經要聞 黃捷過關的原因 04:102021/02/07 時論廣場 罷免延長賽 刪Q行動成指標 04:102021/02/07 焦點要聞 國家機器介入 藍稱選民自有公評 04:102021/02/07 焦點要聞 政治熱門新聞 神預測罷捷失敗後 宅神鐵口直斷再爆4大預言 - 政治 【罷捷失敗】蔡英文沒贏？知情人士爆民進黨真相 - 政治 【捷後效應】陳揮文提3數字 網：民眾已經開始覺醒 - 政治 趙少康一句話 媒體人聽完後直言：讓國民黨冰鎮了 - 政治 買嘸疫苗陳時中扛不住了？藍委曝：他已向蔡英文、蘇貞昌坦白 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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