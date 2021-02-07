新北市長侯友宜今（7）日上午到汐止區金龍市場視察防疫情形，媒體詢問侯對罷免黃捷結果的看法，侯友宜表示，我們尊重民意的選擇，選舉過後就各司其職，扮演好自己的角色，把自己的工作做好才最重要。

媒體追問報復性罷免是否該停止？侯友宜說，尊重民意絕對是我們最主要的方向，當然在過程中，我們都希望在自己的角色上努力把事情做好，然而法律賦予民眾這樣一個權力，我們當然尊重民意。

(中時 )