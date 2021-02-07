臉書社團《鳳山人在地大小事》日前流傳一段少女遭多人圍剿霸凌的影片，引起社會譁然，高雄警方火速於4日將涉案的9名青少年帶回警局，未料卻再傳霸凌者遭私刑，警方指出，其中一位黃姓男加害人，於昨（6日）時受方姓男子邀約向遭霸凌的少女及其父親道歉，卻在道歉完後，遭到20多人圍毆打斷右手肘。

據悉，霸凌案在網路鬧得沸沸揚揚後，19歲黃姓男子即躲避到女友家居住，於6日晚間8時許，一名熟識的方姓男友人來電邀約他向被害少女道歉，先是約到超商見面談判後，抵達超商後，湊巧遇上警方上前盤查，一行人轉往墓園。

小港警分局指出，黃姓男子昨日22時被方男以機車載黃男至大寮玫瑰園墓園向被害少女及父親道歉，該父女離開後，被在場約20多人毆打致右手肘、無名指骨折、頭部擦傷，由現場4部機車共同載至小港醫院就醫中。警方目前已帶13人偵辦中。

據了解，這起霸凌事件的起因是少女去年11月一度離家，借宿到不同校的蕭姓女同學家中，由於突然離家未帶衣物，便跟蕭女借錢、衣服與包包，不過蕭女並未同意，認為沒說就是偷，就找林女的姑姑要求賠償3500元。

蕭女收到錢後，認為至少要賠償6000元才合理，就撂一群朋友霸凌林女，經警方調查，當時共有9人圍住受害少女，其中6人休學、2人在學、1人高中剛畢業，蕭女只有在一旁觀看，至於狂搧林女巴掌的女學生，因為先前就與對方有嫌隙，所以下手特別重，短短56秒就搧了8個耳光。

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