天氣要變了，有別於今天晴時多雲的穩定天氣，氣象局表示，明天東北風增強，周二北台灣轉涼，桃園以北、東半部有雨，其中北海岸、宜蘭持續降雨，且有局部較大雨勢，周三小年夜水氣大增，全台都有陣雨或雷雨，北部、東半部雨勢最大，而北部、東半部降雨將一直到大年初二。

氣象局表示，周一（8日）東北季風稍增強，周二（9日）受東北季風影響，北台灣轉涼，桃園以北、東半部有降雨機會，其中北海岸及宜蘭持續降雨，有局部較大雨勢機率，新竹以南多雲到晴，各地低溫變化不大，約14至18度，高溫在北部及東半部略降為22至24度，中南部26至28度，日夜溫差大。

氣象局表示，周三小年夜（10日）臺灣附近有鋒面形成，水氣增加，天氣不穩定，全台有陣雨或雷雨，其中北部、東半部有局部較大雨勢發生。

氣象局表示，周四除夕（11日）鋒面逐漸離開，但隨後東北季風再增強，北部及東半部仍有降雨機會，中南部降雨逐漸減少。大年初一、初二（12日、13日）受東北季風影響，北部、東半部局部短暫雨，中南部多雲到晴，日夜溫差大。

氣象局表示，大年初三至初五（14日至16日）東北季風持續影響，北台灣較涼，其他地區早晚涼，中南部日夜溫差大，全台多雲到晴，僅東半部及北部山區局部短暫雨。

(中時新聞網)