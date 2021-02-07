北市勞動局勞動力重建運用處以專案方式，針對長期未足額進用身心障礙者的知名企業進行輔導，要求限期改善，但卻仍有企業17年來持續不足額，其中不乏跨國科技產業中的翹楚。北市勞動局長陳信瑜呼籲，相較於每年挹注數百萬元於公益事業上，卻消極不願足額提供，實在諷刺，不應再逃避。

勞動局統計，有企業自2004年，至今仍「不進用過身心障礙者」， 例如「香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司(Yahoo！）」應進用10人、已進用1人、不足9人；「趨勢科技股份有限公司（Trend Micro）」應進用16人、已進用8人、不足8人；「台灣新思科技股份有限公司（Synopsys Taiwan）」應進用9人、已進用3人、不足6人。

「長春石油化學股份有限公司」應進用28人、已進用23人、不足5人；「研華股份有限公司（Advantech）」應進用31人、已進用28人、不足3人。

「態度消極無進展！」陳信瑜嚴正表示，這些在疫情期間不受影響、仍持續擴編人力的知名企業，卻始終未足額進用身障者，其中「台灣新思科技」今年度將大動作與工研院合作，但於進用身心障礙者的步伐上，仍無有效作為。

陳信瑜指出，多數不足額的企業多以「職缺開放權不在臺灣，」、「已於人力銀行網站註記歡迎身障者，」、「所有職缺都不排斥身心障礙者，但無適合人員」等理由表示無法足額進用，但相較這些國人引以為傲的跨國大型科技產業，每年都挹注數百萬元於公益事業上，卻未足額進用身障者，實在諷刺。

陳信瑜說，積極為身心障礙者開立適合的職缺，是企業的當務之急，可透過各大專院校資源教室等聯繫，或第三方專業單位、就業服務員協助進用身障者，而非被動等待；而派遣人員中如有符合資格的身障員工，建議轉為直接聘用，可免除因不足額而被連續裁罰。

最後，陳信瑜呼籲，企業切勿再以繳納差額補助費的方式，規避社會責任，應積極進用身障者，提升企業形象；企業可電洽臺北市勞動力重建運用處02–3381600分機5303~5308，或上官網查詢。

(中時 )