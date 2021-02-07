罷捷失敗，國民黨立委賴士葆7日表示，有幾個指標值得觀察，包括綠營在鳳山得票率大幅衰退、反萊豬效果還是有發酵及民代要聽民意。

賴士葆今早陪同前總統馬英九前往台北市木柵市場發送春聯，面對罷捷結果，賴表示，罷捷雖然沒有過，但有幾個指標值得觀察，鳳山區在蔡英文總統選舉時拿13萬多票，高雄市長陳其邁也有8、9萬票，現在只有拿到6萬多，對綠營來講是大幅衰退。

他指出，藍軍過去在鳳山得票率都不到40％，現在拿到46％，民進黨過去有60％以上，現在只有54％，清楚看到反萊豬效果還是發酵，即便連蔡總統發號施令下來，所有民進黨立委都下去力挺，雖然結果在預期內，因為過去票開出來都是綠油油一片，但國民黨雖敗猶榮，未來在罷萊豬立委行動不會停，最近這2次罷免有一定的成果和成效，違背民意的民代當然要接受檢驗，人民選上去的要聽民意，不是只聽黨意，給予這些民代很大警惕。

賴士葆說，罷免行動是民間團體主導，最後國民黨會動員是受到蔡總統刺激，以總統之尊介入小小市議員罷免案，滑天下之大稽，可見蔡總統心中是政黨利益大於國家利益，為了政黨犧牲掉總統高度令人感到遺憾，這次政黨對決都是蔡總統挑起，否則政黨應該愈低調愈好。

面對可能出現報復式罷免藍營立委，賴士葆認為，尊重現有法律公民權行使，你罷我、我罷你就是全面改選，綠委人數多要付出很大代價，藍營相對成本較低，選區還有市議員也需要舞台，罷免立委彼此報復，市議員也會遭殃。

(中時 )