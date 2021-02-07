農曆春節即將來臨，不少人都會趁著整個家族難得聚在一起的時間打幾圈麻將，不過雖然打牌只是娛樂活動，但總沒有人希望自己「輸到脫褲」！易經命理老師高煜霖最近就在臉書上分享「教戰手則」，讓大家可以依照自己的「出生時辰」找到對的牌咖，提高贏錢的機率，在過年期間就奪得好彩頭。
▍子時生（23-01）
建議多和生肖屬「虎」和「狗」的人一起打牌，他們容易成為送錢給你們的「財神」；反之，少選生肖屬「蛇」和「羊」的人做牌咖，因為他們特別會贏你們的錢！另外，在「自己的家」打麻將，將會增高你們的贏錢機率。
▍丑時生（01-03）
建議多和生肖屬「兔」和「豬」的人一起打牌，他們容易成為送錢給你們的「財神」；反之，少選生肖屬「馬」的人做牌咖，因為他們特別會贏你們的錢！另外，在「工作場所」打麻將，將會增高你們的贏錢機率。
▍寅時生（03-05）
建議多和生肖屬「鼠」和「龍」的人一起打牌，他們容易成為送錢給你們的「財神」；反之，少選生肖屬「蛇」和「羊」的人做牌咖，因為他們特別會贏你們的錢！另外，在「晚輩下屬家」打麻將，將會增高你們的贏錢機率。
▍卯時生（05-07）
建議多和生肖屬「牛」和「蛇」的人一起打牌，他們容易成為送錢給你們的「財神」；反之，少選生肖屬「龍」和「猴」的人做牌咖，因為他們特別會贏你們的錢！另外，在「親戚朋友家」打麻將，將會增高你們的贏錢機率。
▍辰時生（07-09）
建議多和生肖屬「虎」和「馬」的人一起打牌，他們容易成為送錢給你們的「財神」；反之，少選生肖屬「兔」和「雞」的人做牌咖，因為他們特別會贏你們的錢！另外，在「醫療、藥房、健身」相關的地方打麻將，將會增高你們的贏錢機率。
▍巳時生（09-11）
建議多和生肖屬「兔」和「羊」的人一起打牌，他們容易成為送錢給你們的「財神」；反之，少選生肖屬「虎」和「狗」的人做牌咖，因為他們特別會贏你們的錢！另外，在「太太、娘家、女友家」打麻將，將會增高你們的贏錢機率。
▍午時生（11-13）
建議多和生肖屬「龍」和「猴」的人一起打牌，他們容易成為送錢給你們的「財神」；反之，少選生肖屬「牛」和「豬」的人做牌咖，因為他們特別會贏你們的錢！另外，在「子女、姪子家」打麻將，將會增高你們的贏錢機率。
▍未時生（13-15）
建議多和生肖屬「蛇」和「雞」的人一起打牌，他們容易成為送錢給你們的「財神」；反之，少選生肖屬「鼠」的人做牌咖，因為他們特別會贏你們的錢！另外，在有「夫妻、情侶」的地方打麻將，將會增高你們的贏錢機率。
▍申時生（15-17）
建議多和生肖屬「馬」和「狗」的人一起打牌，他們容易成為送錢給你們的「財神」；反之，少選生肖屬「牛」和「豬」的人做牌咖，因為他們特別會贏你們的錢！另外，在「兄弟姊妹家」打麻將，將會增高你們的贏錢機率。
▍酉時生（17-19）
建議多和生肖屬「羊」和「豬」的人一起打牌，他們容易成為送錢給你們的「財神」；反之，少選生肖屬「虎」和「狗」的人做牌咖，因為他們特別會贏你們的錢！另外，在「出生地」打麻將，將會增高你們的贏錢機率。
▍戌時生（19-21）
建議多和生肖屬「鼠」和「猴」的人一起打牌，他們容易成為送錢給你們的「財神」；反之，少選生肖屬「兔」和「雞」的人做牌咖，因為他們特別會贏你們的錢！另外，在「父母長輩家」打麻將，將會增高你們的贏錢機率。
▍亥時生（21-23）
建議多和生肖屬「牛」和「雞」的人一起打牌，他們容易成為送錢給你們的「財神」；反之，少選生肖屬「龍」和「猴」的人做牌咖，因為他們特別會贏你們的錢！另外，在「商旅、會館、度假、露營」等地打麻將，將會增高你們的贏錢機率。
(中時新聞網)
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