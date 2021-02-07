林千鈺（中）方文琳母女一起接受本報專訪。（粘耿豪攝）

21歲齊薇（薇薇）繼承「擋泥板女神」媽媽方文琳的美貌，近日母女兩一起出演賀歲片《金不厭詐》，和該片女主角林千鈺接受本報專訪，方文琳大讚女兒乖巧聽話，不管發生什麼事都會跟她討論，因此家裡也沒有門禁，有時候薇薇跟同學去夜唱，她也就提醒多注意小心，薇薇從小到大做過最叛逆的事情就只有是剛上大學時跟朋友出去，結果玩太瘋，媽媽打了好幾通電話都沒接，讓她相當擔心。

看著齊薇長大的乾媽林千鈺爆料方文琳「超級開放」，都希望2個女兒趁年輕多出去交朋友，享受談戀愛的感覺，一旁的方文琳也笑著附和「不要懷孕回來就好」，與前夫于冠華離婚15年的她補充說「當然也不是說要一直換對象，有遇到不錯的就可以固定，就是你的好運」。現在單身的薇薇也透露之前只要有跟誰交往，都會帶回去給媽媽看一下，「媽媽不喜歡的話會偷偷跟我說，但不會逼我分手」。

天下父母心，獨自拉拔2位女兒長大的方文琳也一樣，除了要她們記得張大眼睛，發現對方是有很多黑暗面的恐怖情人，就要趕快分手之外，也不忘叮囑別太黏另一半，要有自己的生活空間，愛女心切的她當然還希望可以交一個讓雙方一起進步和成長的對象，「當然我們是已經走過來了，年輕的時候也是不聽話啊，希望讓他們自己去經歷，受傷了就回來哭一哭，等待下次更美好的戀情」。

這次母女倆在片中沒對到戲，但薇薇很開心自己的第一部正式作品就有身為演藝圈大前輩的媽媽在一旁陪伴與指導，電影開拍時，方文琳因為還有舞台劇《明星養老院》的巡演，所以晚一周才飛金門跟其他人會合，薇薇也有先用視訊向媽媽請益台詞應該要用什麼樣的語氣表現 ，不過她透露在演戲時只要跟媽媽對到眼就會笑場，忍不住羞喊「媽媽你先走開啦」 ，方文琳就跑到監控螢幕後面躲起來，讓女兒自由發揮，只建議要多跟導演學習。

姐姐齊優（優優）也曾拍過戲，但因為個性比較害羞，最後還是選擇當個平凡的上班族，薇薇之後有沒有確定在演藝圈繼續發展？她謙虛回「會想要，自己需要更努力」，目前只要有好的機會都會好好把握，方文琳也相當支持，「因為她說她很喜歡表演，她大學不是念專科，經紀公司這邊已經有安排化妝、表演、肢體、拍照等訓練課程」。

(中時 )