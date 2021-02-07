罷免台中市第2選區立法委員陳柏惟行動聯盟「刪Q總部」日前成立，1日啟動第一階段提議書連署，短短5天就突破2900份門檻，預計明（8）日下午正式向中選會提案，提交第一階段領銜人名冊。

高雄市議員黃捷罷免宣告失敗，恐影響陳柏惟罷免案。據了解，「刪Q總部」仍按原定計畫，明日下午由罷免領銜人楊文元正式向中選會提案，提交第一階段領銜人名冊。

「刪Q總部」總部表示，雖然高雄罷捷失利，刪Q行動依然繼續，和全台所有的罷免行動一樣，都是小蝦米對抗大鯨魚，沒有奧援，也沒有一個身兼黨主席的總統可以在公開場合大聲疾呼要「保誰」。

昨黃捷罷免案結果出爐，罷免陳柏惟是否信心動搖？楊文元昨宣示會繼續進行，強調黃捷與陳柏惟無法相提並論，可以很輕易舉出10件陳柏惟失言及不稱職的案例，認為他的狀況比較像王浩宇，都是PTT佛地魔等級，走綠營草包王路線。

陳柏惟昨受訪時則指出，對於有貪汙、犯罪、詐欺的人不罷免，而去罷免3個會期都拿到優秀議員的黃捷，讓人無法接受，並強調，未來如果要提罷免案一定要有正當性，不只是情緒或隨便找理由，是對台灣政治的新試驗及挑戰。

陳柏惟所屬的台中市立委第2選區，選舉人數29萬1122人，罷免提議門檻2912人，連署需2萬9113人以上，以此概算，欲通過罷免陳柏惟的門檻是7萬2781人。

(中時新聞網)