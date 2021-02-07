深交所本月5日啟動合併主板與中小板相關準備工作。深交所表示，合併主板與中小板，打造以主板、創業板為主體的深市市場格局，構建簡潔清晰的深市資本市場體系，對於促進資本要素市場化配置，提升資本市場服務國家戰略和實體經濟能力，建設優質創新資本中心和世界一流交易所具有重要意義，預計合併工作大約需要2個月時間完成。

Wind資料顯示，截至2月5日，深圳中小板企業共1001家。《華夏時報》報導，財經學者張奧平表示，合併中小板和深交所主板將會為下一步推進全面註冊制改革減輕阻力。預計在監管層的強力推動下，主板的註冊制改革有望在2021年實現落地，屆時中國資本市場將全面與成熟市場接軌，企業上市標準將會更加多元化，優質企業流失海外上市的情況將會進一步減少。

截至2月5日，深市主板總市值9.7兆元(人民幣，下同)，中小板總市值13.7兆元。另外，深市主板和中小板合併幫助各大板塊定位更加明確，深化多層次資本市場改革。

深圳中小板至今已有16年歷史。2000年初，深市主板暫停新股發行。2004年5月，為拓寬中小企業直接融資管道、分步推進創業板建設，深交所在主板內設立中小板。

(旺報 )