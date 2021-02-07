今年重返老東家樂天金鷲隊的「神之子」田中將大，目前隨著樂天隊帶沖繩金武進行春訓，並於今（7）日首次進入牛棚練投，一共投了52球，搭配的是今年球季預定的一軍主力捕手、24歲的歲太田光。

田中將大是在上午10點半開始練投，起先太田光站著接了12球，然後便蹲下進入正規練投，田中又投了40球，所用的球種包括速球、滑球、曲球、切球、二縫線速球、快速指叉球等，幾乎把他會的武器展示一遍。

由於是回日本後首次牛棚練投，與在大聯盟春訓有所不同，田中將大刻意對投手丘表示擔憂。當投出最後一球時他還大叫一聲，這球直接投進左打者的內角，是一顆好球；田中便對捕手與模擬打擊的隊友說了聲：「OK！謝謝。」結束第一次牛棚練投。

田中將大接下來還會進牛棚練投，預定11日加入全隊一起練球。32歲的田中將大和捕手太田光兩人相差8歲，且田中之前的7個球季效力大聯盟的洋基隊，彼此可能還需強化默契。

(中時 )