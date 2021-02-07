一名男友控訴女友太過自戀，經常對他說「某某同事暗戀我」、「一般男生配不上我」，他認為對方相貌普通，對方甚至要求他一次講出20個優點，他講不出還吵架，女友還說「雖然我條件好，你如果不喜歡我，也勉強不來」，讓他氣到直說「拜託妳照照鏡子」，他甚至漸失愛意，已經2周未發生關係。

該男友在臉書「靠北女友2.0」發文抱怨女友，他說女友身形偏肉感，「長相勉強算是清純」，整體並不出眾，他當初聽對方訴說遇到不好的前任，對方又說自己很賢慧，他心疼之下展開追求，起初女友說「某某某又再偷看我了」，他都以為是玩笑話，沒想到對方真的非常自戀。

男友受不了女友太過自戀，２人已經2周未發生關係。（圖／翻攝自臉書「靠北女友2.0」）

該男友說，女友日後經常說「男同事A每天來我們部門，是不是暗戀我？」「一般的男生才配不上我」、「我前男友都很後悔跟我分手」，某次他被要求講出女20個優點，他一時間想不出，2人因此吵架，之後女友還說「雖然我的條件很好，但是你如果沒那麼喜歡我，我也無所謂，感情這種事也勉強不來！」

該男友說，女友的過份自戀已經讓他受不了、覺得噁心，甚至已經2周沒有性行為了，「你根本是超級自戀狂，拜託妳快醒醒吧！再不清醒我真的想跟妳分手了」。許多網友則留言說，「可能代表她內心很沒安全感、沒自信，很需要被受肯定，但這樣確實有點超過了」、「你現在沒辦法接受就放生吧」、「想看照片」。

(中時新聞網)