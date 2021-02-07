憑藉一連串好心人接力幫忙，高齡91歲的美國海軍退役氣象學家尋回53年在南極洲遺失的一只皮夾，讓他驚喜萬分。

「聖地牙哥聯合論壇報」（The San Diego Union-Tribune）本週報導，善心陌生人日前聯繫上91歲的葛里向（Paul Grisham），要把皮夾寄還給他時，他甚至想不起來曾經遺失這只皮夾。

故事要從1967年10月說起，葛里向當時被派至南極洲羅斯島（Ross Island）科學基地擔任氣象預報員。13個月後，他動身返回陽光燦爛的美國加州，但卻忘了帶走皮夾。

直到2014年這座基地進行拆除作業時，皮夾才又幸運被人發現。

葛里向這只棕色皮夾隱藏在置物櫃後方，內有他的海軍識別證、駕照、遇到生化武器攻擊時該如何應變的參照小卡、啤酒配給證、扣繳稅捐憑證，以及自製卡魯哇咖啡香甜酒（Kahlua）食譜。

而靠著一群業餘但熱心的「柯南」接力幫忙之下，終於查到葛里向下落，並將皮夾物歸原主。

主要功臣是新罕布什爾州父女檔戴卡多（Stephen Decato）和林堡（Sarah Lindbergh），以及非營利基金會Indiana Spirit of '45的麥基（Bruce McKee）。

戴卡多與林堡最初是看不慣去年有人把一條海軍軍人的身分識別手鍊當作商品販售，兩人買下手鍊並聯繫上麥基經營的退伍軍人相關機構，進而找到手鍊主人並予歸還。

戴卡多過去在南極洲從事雪帽研究的主管聽聞此事，便將2014年在羅斯島基地找到的皮夾寄給戴卡多，希望讓皮夾順利與主人團圓。

戴卡多因此再度與女兒、麥基聯手，輾轉聯繫上海軍氣象服務協會（Naval Weather Service Association），這才成功追溯到曾為會員的葛里向。

這只完好如初的皮夾最後在1月30日送達葛里向位於加州北部聖卡羅斯（San Carlos）的家。

葛里向表示，有這麼多人煞費周章、居中牽線將皮夾歸還失主，讓他感動不已。

林堡說她是念及「如果這是我爸的物品，我會相當珍惜」，別人應該也有一樣的想法。林堡的祖父曾效力海軍。

「做這件事讓人心情愉快，我和我爸晚上睡前都在想，有另外一個家庭跟我們一樣開心。我的爺爺一定很驕傲。我爸對於能讓失物歸還給原主，也深感驕傲。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100207

(中央社)