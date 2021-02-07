春節連假7天重點壅塞路段時段分區預測圖。（高公局提供）

春節連假7天重點壅塞路段時段分區預測圖。（高公局提供）

依據中央氣象局預報，自小年夜起全台降雨機率將提高，易有局部短暫雨，高公局預判，國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、大灣至路竹，國3南向土城至關西、快官至霧峰，國5南向南港系統至頭城等路段，於春節連假期間易出現較嚴重壅塞，提醒用路人遇天候不良時，應小心駕駛，遵守行車秩序，以免發生事故影響出遊興致。

高公局透過大數據分析預測，國5及西部國道中部及北部路段將會發生較長時段之壅塞情形，如初一西部國道北部路段於上午8時、國5於上午5時後陸續有車流湧現，其中國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、大灣至路竹，國3南向土城至關西、快官至霧峰及國5南向南港系統至頭城均有車多壅塞情形。

針對連假尖峰時段之需求大於供給情形，高公局已採取相關管制措施，惟部分路段車多壅塞在所難免，請用路人參考路況預報資訊避開壅塞路段及時段。請南北長途民眾多加利用台61快速公路替代國1、國3，中部地區民眾多利用台63替代國6，遵守分流原則，即可避免塞車。

(中時 )