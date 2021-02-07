雞排妹（鄭家純）先是指控遭台語歌王翁立友「從屁股下方完整滑上來」性騷擾，接著又爆出曾被知名主持人曾國城大力壓胸，連許效舜、邰智源等「大哥級」男星也被捲入，風波越演越烈，6日網路更瘋傳疑似當天目擊者的說法，指稱當天確實有騷擾情況，對此，翁立友所屬豪記唱片公司也回應了。

6日臉書瘋傳有疑似當天在場的目擊者網友留言的對話截圖，對話中提到「我朋友當天在場」、「他的確刷卡她的屁股，他說是為了炒熱氣氛」、「而且他唱歌的時候，雞排妹正在台下休息，他還特地叫她上台騷擾她」。

疑似目擊者還原當天現場情況。(圖／翻攝自臉書)

而這段對話只提到雞排妹，並沒有說到刷卡者是誰，雖然網友都猜測，應該就是在說翁立友，但內容真實性還有待查證，對此，據《ETtoday新聞雲》報導，翁立友所屬豪記唱片公司表示：「聲明會上有說，目前交由律師處理，不再回應了！」

其實，雞排妹之前曾還原完整性騷過程，她表示翁立友性騷的當下，他的手是在不會有人看到的情況下，先是伸到後方，接著手直接「從屁股下方完整滑上來」，讓雞排妹明顯感受到自己被觸碰，所以才會直接認定翁立友碰到她屁股的舉動是「故意的」。

不過翁立友則開記者會堅稱自己是受害者，並提到不管是過去、現在還是未來，自己都不會去傷害任何一位女性跟男性，如果有傷害到任何人，希望對方提出告訴，讓司法還他清白。

(中時新聞網)