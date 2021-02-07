美國傳奇搖滾天團「瑪麗蓮曼森」主唱瑪麗蓮曼森(Marilyn Manson)，遭33歲影后前女友伊凡瑞秋伍德(Evan Rachel Wood)指控侵犯，透露從她10幾歲還沒真正成年起，瑪莉蓮曼森便對她誘姦虐待，事發後瑪麗蓮曼森的行為，讓警方非常緊張，甚至出動直升機及大批警力包圍他家。

女星伊凡瑞秋伍德日前在IG發文，驚曝跟瑪麗蓮曼森交往多年來，男方對她進行「可怕的虐待」長達數年，開始時她甚至還未滿20歲，伊凡瑞秋吐露，遭到瑪麗蓮曼森的洗腦與操控，變得非常順從他，甚至影射他誘姦，「我再也不想活在被報復、誹謗、敲詐的恐懼中」，因此決底打破沉默將一切公開，而在伊凡瑞秋發聲後，還有瑪麗蓮曼森的舊愛、前助理等5名受害者，也出面吐露被害經過。

伊凡瑞秋伍德公開表示要跟受害者們站在一起。(圖／達志提供)

據《TMZ》報導，事情爆發後，瑪麗蓮曼森失去了蹤跡，他的朋友一度與他失聯，怕他自己一個人會出事，因此報警處理，警方也因為他身分特殊，因此出動了直升機，試著將亮光照進瑪麗蓮曼森的家中查看，但一無所獲。

且警方也始終沒收到瑪麗蓮曼森的回應，因此更加焦急，最後是他的代理人主動找上警方，表示瑪麗蓮曼森沒有不見，他就待在家裡，「只是不想和外界接觸」，警方只能離去，讓這成了一場大鬧劇。

事實上，瑪麗蓮曼森本月2日有在IG貼文澄清，指這些指控都扭曲事實，表示他跟所有的交往對象，都是兩廂情願發生關係的，也直言自己的藝術、人生長久以來都存在爭議，「但近來關於我的指控，是對事實極為惡劣的歪曲」。

(中時新聞網)