由於疫情肆虐，許多公司都取消大型尾牙活動，鴻海（2317）為了體恤員工，突破47年傳統改辦線上尾牙，除了邀請A Lin、蕭敬騰和陳零九等知名歌手獻唱，郭台銘12歲千金妞妞連續3天登台表演，員工吐露妞妞的外型、台風跟媽媽曾馨瑩都非常像。

妞妞驚喜出現在鴻海線上嘉年華，穿著喜氣洋洋的舞衣與舞者在台上扭腰擺臀，帶來一連串動感歌曲，更開唱蔡依林的《Play我呸》、《I'm Not Yours》，將氣氛炒熱到最高點，在螢幕前觀看直播的鴻海員工，發現妞妞女大18變，面貌遺傳到母親曾馨瑩，特別是側臉根本一模一樣，身型修長、苗條，令人大讚真的長大了！

郭台銘12歲女兒妞妞（中間紅衣者）在台上勁歌熱舞。（圖／翻攝自鴻海2021線上嘉年華）

除了熱血表演蔡依林的動感舞曲，妞妞也與偶像陳零九合唱《天黑請閉眼》，放下黑色長髮，身穿粉紅色的及膝洋裝和白布鞋，展現小女孩的可愛和甜美，據說妞妞為了這場尾牙活動，幾個月前就緊鑼密鼓的練習、彩排，並到唱片公司跟陳零九切磋，態度十分認真。

妞妞和陳零九合唱情歌。（圖／翻攝自鴻海2021線上嘉年華）

事實上，郭台銘曾在去年尾牙上分享妞妞表演的小故事，說她第一次演出因練習不夠，一上台就嚇到了，郭台銘連忙把女兒抱下來，表示：「雖然我的女兒妞妞有很好環境，我跟她說將來妳若要有一個立足之地，不管妳來自什麼背景，若沒有經過苦練，妳也無法在舞台上扮演好的角色。」給女兒建立正確的價值觀，如今看到妞妞在舞台上發光發熱的模樣，郭台銘備感欣慰，稱讚女兒唱歌實在太好聽了。

(中時新聞網)