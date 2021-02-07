數以百計丹麥民眾今天晚間走上首都哥本哈根街頭，抗議當局實施的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制措施，同時反對政府的數位疫苗護照計畫。

由自稱「丹麥黑衣人」（Men in Black Denmark）的團體發起的這場抗議活動，約吸引600人在嚴寒中聚集在國會大廈前，抗議當局為防疫實施的局部封鎖措施為「獨裁主義」。

法新社報導，丹麥打算推出的「數位疫苗護照」計畫，是抗議民眾不滿的主因之一。

丹麥和歐洲其他國家一樣，有意開發數位版COVID-19接種認證，作為跨境旅行之用，也可能用在參與體育文化活動和上餐廳用餐方面。

抗議活動主辦單位表示，當局雖說民眾沒有義務要施打疫苗，但這類護照暗示接種為強制性的，相當於進一步限制個人自由。

抗議民眾中有人身穿帽T，手持火把在哥本哈根市中心遊行，高喊「我們受夠了」和「丹麥要自由」。

抗議民眾拿著總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）的照片，不過照片中的佛瑞德里克森被改造得看起來像北韓獨裁領導人金正恩。

丹麥人口580萬人，為遏止病毒擴散，國內非必要商家、酒吧和餐廳都暫時歇業，政府已將防疫限制措施延長，期限至少到2月28日為止，不過小學將從8日起恢復上課。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100207

(中央社)