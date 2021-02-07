法務部次長蔡碧仲與夫人黃淑英每年捐血，希望揪更多人捐血紓解血荒。（廖素慧攝）

九華山地藏庵董事長黃俊森捐血近百次，去年屆齡「退休」，他笑稱領到畢業證書了。（廖素慧攝）

嘉義市小英之友會送捐血民眾小英總統紅包、春聯、防疫物資。（廖素慧攝）

嘉義市小英之友會7日在嘉義市立棒球場停車場舉辦捐血活動，法務部次長蔡碧仲及其夫人嘉義市小英之友會長黃淑英號召民眾挽袖捐血，蔡碧仲被問到未來對地方會做更多服務嗎？他說，我是「雲嘉人」，熱愛嘉義，嘉義市有需要我們幫助的地方，我們都會出現。

2022嘉義市長選舉，蔡碧仲是常被點名的潛在人選，有媒體詢問他，地方鼓勵他的聲音不斷，以後會不會對地方有更多服務？

蔡碧仲說，我出生在雲林，住在嘉義市30多年，很喜歡嘉義，雲林嘉義都是我的故鄉，可以說是「雲嘉人」，到台北法務部上班以後，只要沒有公務，每周五晚上就回嘉，參與任何對嘉義市及市民有幫助的活動。

蔡碧仲說，妻子擔任嘉義市小英之友會會長，地方有需要我們的公益場合，我們就會出現，最近血荒嚴重，我們就辦捐血活動，希望更多人來捐血。

黃淑英說，小英之友會每年於520辦捐血，今年因為血荒嚴重，提前在今天舉辦，有小英總統的春節紅包、「牛轉乾坤」春聯、酒精及口罩等防疫物資，要送給捐血民眾，希望民眾踴躍來捐血。

民進黨主席蔡英文的特助洪耀南表示，蔡總統於去年底訂下3000袋捐血量的目標，全國小英之友會截至昨天已達成110％，即達到3300袋，超過目標，今天嘉義市是最後1場捐血，相信嘉義人的熱情會再創高峰。

(中時 )