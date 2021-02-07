跨國品味年味！新竹縣明新科技大學日前與駐台北越南經濟文化辦事處官員眷屬，舉辦一系列的台菜烹飪教學活動，結束時間為春節前夕，明新科大安排台菜常見年菜如跳牆、大蝦米糕、紹興醉雞等，讓與會的官眷大開眼界。

明新科技大學校長劉國偉表示，校內國際生以越南籍最多，因學生辦理簽證、入學程序，校方因此與駐台北越南經濟文化辦事處，建立友好互動。校方得知該辦事處眷屬有意學習台菜，由旅館管理系與廚藝創意系老師王申長，在於中華餐飲工會中餐廚藝教室，舉辦一系列烹飪教學，使10多名官員親眷，都能學習道地的台菜。

最後一堂課在農曆春節前夕，王申長特別以佛跳牆、大蝦米糕、紹興醉雞等圍爐常見年菜為課，並一一解釋備料、順序，希望完整傳授台灣料理的飲食文化精神，使辦事處的官員眷屬更加融入台味生活。

當天包含劉國偉、立法委員鍾佳濱辦公室主任許明美、新南向國會交流促進會董事長王舜睦，及在明新科大任教的知名美食節目主持人陳鴻等人，均依童語會交流，駐台北越南經濟文化辦事處代表夫人也準備越南傳統炸春捲，以美食交流，增加情誼。

明新科技大學配合政府新南向政策，目前有1200名國際學生，國際產學合作專班共有30個，也是全台國際生最多的科技大學，期望國際生能與本地生互相切磋，學習彼此國家的優勢，在國際上更加具有競爭力。

(中時 )