高雄市議員黃捷罷免案昨（6）日結果出爐，最終以失敗收場，不過相比去年高雄市長補選，加上民進黨全力動員，但挺邁與挺捷的票數還是差了1萬7000多票，對此，台北市議員游淑慧分析兩次投票數字密碼，指出可能有2個原因。

根據中選會資料，2020年8月高雄市長補選，鳳山區投票率約41.35%，投票人12萬1千餘人；2021年2月罷免黃捷投票率約41.54%，投票人為12萬1千餘人。游淑慧指出，鳳山區兩次投票人數幾乎差不多，而相隔僅6個月，民進黨也全力動員，但票數還是少了約1萬7000票。

去年補選時，鳳山開了12萬1千票，其中「挺邁」的人為8萬2698票。罷捷同樣開出12萬1千餘票，但「挺捷」減為6萬5391票，少的票去了哪裡？游淑慧認為，可能有2個原因：第一，流失的可能是民進黨支持者，即便蔡總統下令，他們對黃捷也未必完全買單。第二，或是補選時支持陳其邁的中間選民流失了，可能並不認同黃捷，也可能是對民進黨或陳其邁半年施政失望。

此外，游淑慧分析，去年補選投給李眉蓁的有3萬3561餘票，但今年「反捷」的高達5萬5000餘票，所以也不要再說反捷的就是藍軍或韓粉。但這都是民主的過程，不管結果如何，都尊重這些一票一票投出來的民意展現。

數字密碼與解析 2020年8月，高雄市長補選，鳳山區投票率約41.35％，投票人12萬1千餘人。（資料來源中選會） 2021年2月，罷免黃捷投票率約41.54％，投票人為12萬1千餘人... 由游淑慧 台北市議員發佈於 2021年2月6日 星期六

(中時新聞網)