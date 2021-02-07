when Steph makes Mike Breen say BANG > https://t.co/QpnKYGQYlJ pic.twitter.com/791Gtpq3Fm — Golden State Warriors (@warriors) February 7, 2021

就算勇士當家球星柯瑞單場飆進11顆三分球，且攻下全場最高57分，勇士7日仍以132比134飲恨敗給獨行俠，這是柯瑞生涯第16次投進10顆以上三分球，位居史上第1，也是他生涯第8次得分破50，可惜仍然無法幫助勇士贏下勝利。

柯瑞上半場就火力全開，個人投15中10，含三分球投10中7，貢獻30分，打完前3節，更已經投進10顆三分球、獨拿46分，可惜他並未得到太多隊友火力支援，勇士仍以101比106落後地主獨行俠，雙方打完前3節得分都已破百了。

勇士雖在比賽讀秒階段追到只差4分，東契奇卻在最後44.5秒投進三分球，儘管柯瑞回敬個人第11顆三分球，且馬上完成三分打追到只差1分，可惜克雷伯最後6.3秒投進三分球，重新擴大獨行俠領先到4分，提前敲定勇士反撲無效。

柯瑞最後投31中19，含三分球投19中11，8罰全進，除了是本季第2次得分破50，也拿5助攻、2籃板，卻還是不夠幫助勇士贏球，關鍵出在他們守不住對方猛攻，讓東契奇拿下42分、11助攻與7籃板，波爾金吉斯也有18分、10籃板。

(中時 )