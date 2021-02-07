龍男胞兄在殯儀館門口看見ubereat車隊跟在靈車後面守護龍男的舉動，感動落淚，並鞠躬向前來送行外送員至上謝意。（羅亦晽攝）

龍姓Ubereat外送員車禍消息傳至ubereat外送員群組後，每個人都十分難過，並選在龍男出殯當天，號招同業組成車隊送他最後一程。（羅亦晽攝）

花蓮一名44歲龍姓Ubereat外送員2日凌晨剛送完餐點至客人手中，沒想到騎乘機車返家時，不慎在路口與一台轎車碰撞，因撞擊力太強大，頭部重創當場失去生命跡象，送醫搶救仍回天乏術；今天上午約有20名Ubereat外送員組成車隊，從醫院移靈到殯儀館公祭，送龍男最後一程。

據了解，龍男個性好、待人親切，平時和其他外送員相處融洽，是大家口中的「好好先生」， 為了鼓勵自己，還在機車上貼有「多賺點錢」的標語。

車禍消息傳至ubereat外送員群組後，每個人都十分難過，並選在龍男出殯當天，號召同業組成車隊送他最後一程，從花蓮慈濟醫院移靈至花蓮市立殯儀館公祭。

送行的邱姓外送員說，當天得知龍男車禍不治十分驚訝，其他夥伴們都很心痛，店家可能製作餐點稍微久一點，他會盡力地在第一時間送至客人手上，雖然有時候騎車可能速度會快一點，「但他也都會遵守交通規則」。

龍男胞兄為前空軍海鷗飛行特技教官、現為空勤台東隊的教官龍章榮，今天上午在殯儀館門口看見ubereat車隊跟在靈車後面守護龍男的舉動，感動落淚，並鞠躬向前來送行外送員至上謝意，哽咽地說，感謝大家願意送弟弟最候一程，相信他在天上會看見這感人的一幕。

(中時 )