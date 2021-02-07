相撞畫面曝光！林口女大生騎機車遭轎車撞飛 送醫昏迷中 12:222021/02/07 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 相撞畫面曝光！林口女大生騎士命危 送醫後恢復心跳仍昏迷(戴上容翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 相撞畫面曝光！林口女大生騎士命危 送醫後恢復心跳仍昏迷(戴上容翻攝) 相撞畫面曝光！林口女大生騎機車遭轎車撞飛 送醫昏迷中 訂閱影音： 中時新聞網 61歲姬姓駕駛今天上午11時許，駕駛黑色汽車行經林口區忠孝一路與南勢街旁十字路口，撞上騎乘機車行經的19歲徐姓醒吾大學女大生，女大生撞飛後當場失去生命跡象，警消到場急忙搶救，女大生經急救後已恢復心跳，目前仍在昏迷中，警方將調查事發經過。 林口警方表示，該路口無交通號誌，雙方行經路口時，都未停車禮讓才導致車禍發生，而姬姓汽車駕駛經檢測，無酒精反應，女大生仍待抽血檢測，警方後續將進一步調查事發經過。 大學生口罩黏機車牌衝進雪隧 瞎扯導航害的 下場超慘 轎車失控撞斷路燈 車體擠成ㄑ字型 4受困1噴飛 (中時 ) #女大生 #19歲 #相撞 #汽機車 #騎士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 板橋26歲男騎士擦撞倒地 遭拖板車後輪輾過慘死 19:452021/02/05 社會 騎士未開大燈 竟成9旬翁尋找失聯7年兒的光明燈 12:092021/02/06 社會 養不起繼女剛出生小孩 狠阿公拿浴巾裹嬰兒丟棄湖口洗衣店 10:082021/02/07 社會 社會10點檔》班對情變 男大生最後留言：我要帶妳走輾斃校花女友 19:002021/02/05 社會 19歲男連2次兵役體檢放鳥 辯搭高鐵遲到法官不信 15:352021/02/07 社會 花蓮外送員車禍死亡 同業組車隊送最後一程 12:172021/02/07 社會 國小男教師遭墜樓女壓成重傷 妻全程目睹：本要去接兒子 09:002021/02/06 社會 路口轉彎未禮讓 電動自行車挨撞男騎士受傷送醫 21:292021/02/05 社會 機車車牌戴口罩闖雪隧 兩年輕人逞能代價大 21:492021/02/05 社會 台南女騎士「高雄式左轉」 公車急停 網Po勸世文 12:282021/02/07 社會 癌夫命危恍神？女騎士誤上國道斷魂 友慟：她不可能認錯路 08:202021/02/05 社會 社會熱門新聞 去年營收破百億 健身器材大廠力山工業董事長王坤復逝世 - 社會 人夫好會玩 礁溪出差狂偷情4女 民宿闆娘當線民傳照給正宮 - 社會 基隆警與車手互毆曝貪汙 遭曾偷吃學弟的護理師人妻 - 社會 外送遇靈異童顏中年雙胞胎 曝地點外送員發毛：誰還敢送 - 社會 鳳山少女受害首發聲 公布霸凌6人全名：勿肉搜無辜人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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