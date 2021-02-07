相撞畫面曝光！林口女大生騎士命危 送醫後恢復心跳仍昏迷(戴上容翻攝)

相撞畫面曝光！林口女大生騎機車遭轎車撞飛 送醫昏迷中

61歲姬姓駕駛今天上午11時許，駕駛黑色汽車行經林口區忠孝一路與南勢街旁十字路口，撞上騎乘機車行經的19歲徐姓醒吾大學女大生，女大生撞飛後當場失去生命跡象，警消到場急忙搶救，女大生經急救後已恢復心跳，目前仍在昏迷中，警方將調查事發經過。

林口警方表示，該路口無交通號誌，雙方行經路口時，都未停車禮讓才導致車禍發生，而姬姓汽車駕駛經檢測，無酒精反應，女大生仍待抽血檢測，警方後續將進一步調查事發經過。

(中時 )