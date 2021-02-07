方文琳近日參演賀歲片《金不厭詐》，與好友林千鈺、小女兒齊薇一起接受本報專訪，因為全片都在金門拍攝，被問到有沒有趁機多喝點當地名產「高粱酒」？林千鈺表示導演有在拍攝期間有禁酒令，到殺青那天大家才敢開喝，也透露方文琳每天睡覺前一定會喝4瓶蓋的高粱酒。

方文琳解釋大約在10年前拍攝三立八點檔《家和萬事興》時，一直很莫名地就會頭暈，有一天還狂吐，只好入院檢查，「醫生也沒發現任何毛病，就說缺腦水」，在醫院躺著打點滴5天，情況一直沒好轉，因為劇本上有出現她的戲分，方文琳還是得趕緊出院回劇組拍攝，「工作人員就現場幫我準備床，要我如果撐不住就趕快平躺」。

突然某一天，馮凱導演認識的一個濟公乩身師父，在電視上看到她散發出一股不尋常的氣息，方文琳接到電話當天就立刻趕過去給師父看了一下，沒想到隔天竟然好了百分之80，「從此懷著感恩的心，之後就跟濟公結緣，也請了一尊回家，偶爾要拜58高粱，我就會在隔天喝掉」。

以前滴酒不沾，喝3口就會跑暈到不行跑去吐的方文琳， 現在被女兒爆料「不喝睡不著」，之前和林千鈺去泰國玩，還在行李箱放了3瓶，她說「不過我很有原則，吃飯時別人勸酒還是不喝，都會說『時間還沒到』」，並表示因為高粱酒夠純，就算喝醉，隔天起床也不會頭痛，對身體也滿好的，很多圈內人都有在喝。

(中時 )