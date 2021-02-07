顏姓男子不滿廢死聯盟主張廢死，自2018年發生華山分屍案後，近2年在廢死聯盟及執行長林欣怡臉書PO文恐嚇「想殺人割重要部位做標本、反正殺人不會判死」，還傳送分屍照片。法官依恐嚇危害安全罪判顏拘役30天，緩刑3年，命他須接受8場法治教育課程、不得對林女做出不法侵害、公然侮辱及騷擾行為。

檢警調查，30歲顏男因不滿「台灣廢除死刑推動聯盟」主張，在2018年發生華山分屍案後，在新北市瑞芳區、基隆市等地上網，在廢死聯盟、台灣人權促進會臉書粉絲專頁，執行長林欣怡臉書上留言恫嚇林女及廢死聯盟成員。

顏自2018年7月5日起，陸續留言「我有精神疾病，想殺你們，並把你們殺了之後重要部位割起來做標本，反正殺了你們我不會判死刑」、「哪天把你們家人給殺了，再來喊廢死」、「不要到時我把你們家人給殺了，希望你跟要求法官要求無期徒刑，不是死刑」、「反正殺死你們，我不會被判死刑，因為我有兩公約在保護。」

顏男還PO文「你的肉很好吃」、「要打砲嗎？」、「強姦你們」、「為何不去監獄全身脫光光」，還傳送女性遭分屍照片、國外分屍案新聞連結，至去年4月3日為止，PO文多達12次。

台北地院審理時，顏認罪並當庭表達歉意，承諾不會再犯，法官判拘役30天，緩刑3年，命他須接受8場法治教育課程、不得對林女做出不法侵害、公然侮辱及騷擾行為。

(中時 )