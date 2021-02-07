今(7)日凌晨1時36分台灣東部海域發生規模6.1地震，最大震度4級，10幾則國家級警報連環推送讓許多民眾深夜驚醒，紛紛表示「嚇死人」「以為是超大地震」。氣象局對此回應，為符合「資安法」要求，今年初再採購2套警報發布系統，但因為參數未設定完全導致3套系統警報不斷修正數據發送警報，不過有了經驗就能儘速修正，並不是大問題。

為符合「資安法」所有作業必須能夠穩定作業，以及必須有備援系統的要求，今年1月氣象局地震測報中心再採購2套警報發布系統，共計有3套獨立運作的系統。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，1月採購的兩套硬體設備均使用同樣的運作系統，3台平行運作有時會產生些許不同的結果，因此地震第1報出來時會互相比較誤差值，由於系統是以疊算式來運算，因此之後都會以誤差值最小的那套來發布並計算後續的測報。

陳國昌指出，至於為何凌晨警報會「震不停」，是由於第2報的計算結果若規模與上1報相差0.5以上，或是震央位置(距離修正)超過20公里以上，就會自動再發布修正報告，這次是因為3部系統的計算都出現上述條件，因此才會同時發布13至14則國家級警報，一直到第4報修正後才穩定下來。

「這其實是小問題，只是3套系統運作轉換時有很多沒有設想到的問題，例如參數也沒有設定完全，不過有了經驗就能修正，未來這樣的情況會大幅減少。」

(中時 )