「誰家的乖女兒，麻煩帶回去好好管教可以嗎？這次讓妳逃過了，下次再這樣就沒這麼幸運了。」一名公車司機昨天下午2點沿東門路二段準備左轉中華東路二段， 突見一台機車橫越斑馬線衝過來，司機緊急煞車才未撞上，整個過程被PO上臉書「台南爆料公社」，台南市警一分局說，機車女騎士未依交通管理處罰條例兩段式左轉，可處600元以上1800元以下罰鍰。

這段「誰家的乖女兒，麻煩帶回去好好管教可以嗎？」影片被Po上網，不少網友都讚聲，推崇公車司機反應迅速，不少駕駛也附和常被類似三寶機車嚇到。

警方調查，該公車昨天下午2點由西向東沿東門路二段要左轉中華東路二段， 突然有輛機車從斑馬線上衝出來，公車司機緊急煞車才未撞上。市警一分局文化派出所副所長曾昭賢說，機車女騎士未依交通管理處罰條例兩段式左轉，可罰處600元以上1800元以下罰鍰。

逆二段式待轉於2015年批踢踢上被稱為「高雄式左轉」因而爆紅，高雄市警察局每年開出的「高雄式左轉」紅單就高達5萬多件。

(中時 )