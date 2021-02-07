資深女星楊繡惠個性爽朗、談話風格犀利，是各大綜藝節目常見的嘉賓，親民的楊繡惠也不吝嗇在網上分享生活大小事，而楊繡惠今（7日）凌晨4點多就在臉書曬泡湯照，楊繡惠更大尺度全裸入鏡，白嫩美肌全放送，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

楊繡惠今凌晨在臉書曬聚會照，她與米可白、白雲等好友一起吃消夜，楊繡惠並發文直呼：「難得放肆，半夜溫泉，半夜羊肉爐」，更吸睛的是，楊繡惠還曬全裸泡湯照，畫面中，楊繡惠坐在浴池中，儘管她用手腳遮住重點部位，不過楊繡惠白皙美肌依舊被看光。

難得放肆，半夜溫泉 半夜羊肉爐😋 由楊繡惠發佈於 2021年2月6日 星期六

楊繡惠也在今天開直播時，提到她在金山泡溫泉、有溫泉、冷泉共2池輪流泡湯，她還泡湯到凌晨5點，而楊繡惠破天荒曬全裸泡湯照，火辣模樣讓網友眼睛大吃冰淇淋，米可白就直呼：「太瘋狂了」，還釣出楊繡惠貼出笑臉貼圖，並放話：「下次要更刺激的」，網友看了也大讚：「養眼照」、「這樣也太瘋狂了吧」、「不錯噢！果然是實力免修圖」、「皮膚真的很好捏」、「真的很佩服姊的皮膚這麼細緻」、「白拋拋，幼咪咪」。

55歲楊繡惠出道多年，早期是歌仔戲演員，近年在戲劇、綜藝都有亮眼表現，楊繡惠個性活潑，讓她人氣很夯，加上楊繡惠保養得宜，擁有纖細身材和前凸後翹的S曲線，是演藝圈著名的美魔女一枚。

(中時新聞網)