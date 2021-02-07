近年興起的「無拳套格鬥聯盟」加入了女子項目，讓ESPN名嘴史密斯(Stephen A. Smith)的爭議言論成為話題。史密斯一方面肯定女性在體壇取得更多成就，一方面又批評女人打拳：「我不支持女人從事肢體搏鬥，我從不願看到女人參與格鬥類的競技。」

前UFC格鬥女星「PVZ」(Paige VanZant)轉入殘酷的無拳套格鬥，她首戰即以判定落敗，被打得鼻青臉腫。有媒體認為PVZ不該這麼做，因為她有很多才華可以在其他領域賺錢。PVZ表示她在無拳套聯盟打一場的收入遠超過UFC，但有一派觀點始終認為女人不該為了賺錢或是耀武揚威而上場挨揍。

無拳套格鬥聯盟簡稱BKFC，他們引用數據統計指出，相較於有拳套的傳統拳擊，不戴拳套的比賽反而不容易造成腦震盪。BFKC造成腦震盪的機率僅有3.2%，傳統拳擊為6至12%，綜合格鬥為14.7%。人類手骨的結構不如頭臉堅硬，不過BKFC拳手的手骨骨折機率仍然略低於拳擊。BKFC之所以給外界殘酷的印象，主要是臉部外傷的機率大增，高達27.4%。

史密斯說：「我不要看到一個女人去跟男人打拳，就算她有本事打敗男人也一樣。相信我，你不該讓男人有機會合法打女人。我不會鼓動立法阻止女人格鬥，但我自己絕不想看到兩個女人出拳猛揍對方的臉。」BKFC隨後在推特嘲諷史密斯，也有人批評史密斯是性別歧視，以後若有跨性別拳手加入戰局，難道還能不准他們打嗎？

(中時新聞網)