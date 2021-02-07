33歲歌手韋禮安，1月21日晚間被本刊直擊大同區約會新女友，兩人不顧旁人激情四射，唇交、跳舞樣樣來；對此，韋禮安所屬的耀聲音樂表示：「謝謝大家的關心跟祝福，也請給他們一點交友空間。」本刊也再度接獲消息，韋禮安的女友林Rachel，年約28歲，是一名網紅，還曾留學英國。

韋禮安和女友從信義區、寧夏夜市，一路約會到大稻埕碼頭，兩人依偎著坐在河景第一排位置，共享浪漫時光。（圖／本刊攝影組）

韋禮安畢業於台大外國語文學系，是演藝圈難得的高學歷學霸，更分別在2011年、2015年拿下金曲獎最佳新人、最佳作曲人獎項。而女友林Rachel，也曾在曾在網路發表「如何在一個月內考到雅思7分 」文章，對於念書考試頗有一套，看來兩人不僅外型相襯、年紀相仿，就連學歷都旗鼓相當，非常匹配。

約會零變裝，韋禮安和女友從信義區、寧夏夜市、大稻埕碼頭，一路上臉貼臉，不停地磨鼻子、親嘴或牽手，恩愛到不行。而消息一出韋禮安隨即大方認愛，謝謝大家祝福和關心，除了有擔當之外，公關處理也相當漂亮。

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(中時新聞網)