2021澳洲網球公開賽前的熱身賽WTA巡迴賽墨爾本2站賽事，寶島網球姐妹檔女雙組合詹詠然／詹皓晴，今天在女雙決賽挑戰賽會頭號種子，第二盤拚戰到搶七局，可惜最後3比6、6比7（4比7）敗下陣來，獲得亞軍。

這是詹詠然／詹皓晴長時間因為新冠肺炎疫情無法出國比賽、暌違約11個月的首場WTA賽事，姐妹一路過關斬將，取得了決賽門票，今天和捷克籍頭號種子克蕾切可娃（Barbora Krejcikova）／辛西雅可娃（Katerina Siniakova），雙方首盤一開打就互破發球局，隨後都互保發球局，可惜該盤後半段雙詹連續兩個發球局遭對手破發，只能先讓出一盤。

第2盤前五局雙方都保住發球局，中間雙方一度互破，而雙詹在局數4比5落後、對手又出現賽末點的情況下反擊，也將比賽逼進了搶七局，可惜搶七局姐妹倆4個發球分被破，無奈屈居亞軍。

儘管無緣冠軍，但睽違多時重返賽場的第一站賽事就斬獲亞軍，也給詹詠然／詹皓晴在明天開打的澳網會內賽更添信心，持續為成績奮戰。

(中時 )