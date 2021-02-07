孫德榮昨與羅志祥相約聚餐。（翻攝孫德榮臉書）

孫德榮（孫總）昨晚（6日）與羅志祥（小豬）相約聚餐，3個半小時席間兩人暢聊過往點滴，小豬事後在IG上分享與孫總的合照，拍照時小豬刻意往前一點，好讓孫總的臉顯得比較小，小豬留言表示「誤會解開了，我現在跟孫總是bro（兄弟）」，而孫德榮也開心地說「大兒子重回我身邊」。

孫總今中午接受本報電訪仍難掩開心情緒，雖很多年沒接觸小豬，但感受到他「長大了而且更貼心」，孫總說：「他不僅在門口接我，離開時還送我上車，用餐時服務人員送任何東西來，小豬都先遞給我，還先告訴我洗手間的位置，真的很細心，我們兩人在彼此的心目中位置都很重，才會糾纏這麼久，他是我生出來的第一個孩子，我在意他他在意我。」

小豬去年與周揚青分手遭爆渣男行徑，重創他形象及演藝工作，孫總今直言一定會盡己之力幫助小豬東山在起，「目前還沒有詳細規劃，我是建議他且走且看，因為疫情怎麼發展我們不知道，我們兩個都算是過動兒，不做事會很痛苦，我是跟他說近期先低調點，很心疼他很多事被放大上新聞，我一定要幫他」。

孫德榮去年60歲生日，要小豬別來媒體很多的壽宴，羅志祥雖沒有親到場祝賀，但還是預先錄製影片祝壽，讓孫德榮很開心，7日兩人聚會吃飯，小豬補請吃飯，看到孫總拿的是iPhone 12，馬上嫌螢幕太小傷眼，要為他換Pro的，席間還建議孫總多運動、注意健康，還約孫總過年期間到墾丁度假，孫德榮笑說：「他說會等我安排時間，看有沒有空一起去墾丁。」

孫總曝光兩人聚餐的影片中，小豬的經紀人小霜也在場，今問小霜聚會細節、小豬有沒有將音樂作品給孫總聽過等問題？她僅表示該說的孫總都跟媒體說了，「真的沒說什麼，就是閒聊而己」。至於小豬傳年後推出新專輯的進度？小霜還是不願鬆口，僅回：「有新進展再跟妳說，新年快樂。」

(中時 )