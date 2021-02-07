有重度憂鬱且有輕生傾向的陳姓女子，日前自台北市姑姑家中離家出走，家人心急報案協尋，警循線得知她已離家300公里，台南市警方當晚在火車站前圓環的公車站將她尋獲，通知父親帶回團圓。
23歲陳女與姑姑在台北市士林區同住，父親住在高雄市，她近日晚間突然不告而別，帶著行李離家出走，姑姑發現後報警，並告知警方，姪女有憂鬱及輕生念頭。
警方不敢大意，趕緊以手機定位，發現她已離開台北市300公里外，人在台南市火車站圓環附近，擔心她孤身1人出意外，通知南市警力尋找，巡邏警員在圓環內的公車北站，看到她提著行李準備搭車。
找到她的警員第一時間詢問「你知道家人在找你嗎？」陳女竟冷回「家人是什麼東西？」稱想回高雄家中。警方通知陳父到場，她對父親亦無親情間的熱絡感，一度不願與父親同車回家。
陳父搖頭嘆稱，女兒平時就很難溝通，但仍感謝警方找到家人，過年期間會好好與女兒互動，填補父女親情。
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