春暖花開迎新年，今年的春節連假有7天，可以利用這個假期好好休息或出遊，styletc記者建議6條適合春節走春的路線，不妨參考看看，選一條路線出去玩。

走天梯象徵步步高升，新年來走最適合了。嘉義梅山最新景點太平雲梯，橫跨太平山與龜山，能盡情享受雲霧間的美景，站在高橋上更可以俯瞰嘉義風光，天氣晴朗時還可眺望至台灣海峽，夜晚的太平雲梯燈光閃耀更是值得前往。

南投清境高空觀景步道。(圖／KLOOK提供)

美景群繞、全長1.6公里的南投清境高空觀景步道，步道沿途設有多個觀景平台，隱藏式的高架設計延伸至樹林間，輕鬆享受漫步大自然間的樂趣，還能遠眺中央山脈與最高的北三段群峰奇萊北峰、奇萊主峰、南華山、能高山、安東軍山及合歡群山等，讓你暫時遠離都市喧囂，盡情沉浸在群山環繞下的寧靜氛圍中。

花蓮月眉山。(圖／KLOOK提供)

花蓮月眉山位於月眉部落，西邊隔著花蓮溪與中央山脈相望，東邊則能遠眺太平洋，是海岸山脈上唯一的國家級步道，往返總長4.8公里，跟隨經驗豐富的登山導遊帶領，大概3小時就能完成，一次可以體驗蔥鬱森林與幽深峽谷，共同探索美麗寶島巍峨的山脈風光。

苗栗花露休閒農場。(圖／KLOOK提供)

位於苗栗縣卓蘭鎮水果之鄉的花露農場，在四季都有不同主題性的花季可供欣賞及拍照，在過年春節假期剛好是薰衣草季，漫步徜徉在色彩繽紛的花海中，真是讓人放鬆心情，在這裡拍網美照、喝下午茶，真的很舒壓愜意呢！

南投虎頭埤風景區。(圖／KLOOK提供)

前往譽為「小日月潭」的虎頭埤風景區，來趟浪漫的大自然之旅，在夕陽西下時，彷彿置身水彩畫般夢幻，不儘可以騎著腳踏車環繞著湖邊吹風享受悠閒時光，還可以選擇到水域中體驗雙人腳踏船，感受另一番景色，風景區內的虎月吊橋又稱情人橋，在清晨與黃昏時刻前來，陽光灑落在湖面上的美景更是浪漫。

武陵農場。(圖／KLOOK提供)

每年2~3月，台灣櫻花進入盛開期，武陵農場更是台灣經典的賞櫻景點之一，而今年新落成的「京華橋」更是大亮點，串通武陵農場兩大賞櫻私房景點「隘口櫻花林」、「兆豐櫻花園」，再從兆豐橋進入茶園步道到達「觀月亭」，可以俯瞰整個武陵櫻花園粉嫩的粉紅佳人櫻花，景色非常夢幻、壯觀。(櫻花季期間會進行人數總量管制，建議在KLOOK App丶頁面上預訂來回接駁服務)

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(中時新聞網)