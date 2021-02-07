罷免民進黨台北市立委吳思瑤日前啟動第一階段提議書連署罷免，最新消息傳出，第一階段連署書逾3000份，已經達標。

國民黨革實院長羅智強1日與「罷瑤三劍客」北市議員汪志冰、陳重文、張斯綱成立罷瑤總部，發動罷免第一階段連署，據《聯合報》報導，陳重文透露，第一階段連署書已在啟動罷免的第4天通過3000份門檻，但期望能再收集多一些的連署書後，再送至中選會，目前規劃希望公投案能與罷免案綁在一起。

罷瑤總部執行長楊植斗1日曾表示，天母、北投的鄉親在今年8月28日有機會拿到兩種選票，一種是反萊豬、公投綁大選的公投票，一種是萊豬立委吳思瑤的罷免票，今年公投日就照吳思瑤所期待的，咱們來場直球對決，「不想吃萊豬，思瑤一定輸。」

台北市立委第一選區選舉人數約27萬5000多人，罷免提議門檻2754人、連署需2萬7500人以上，以此概算，欲通過罷免吳思瑤的門檻是6萬8860人。

對於藍營發動罷免吳思瑤一事，民進黨發言人顏若芳1日指控國民黨，從過去桃園中壢、高雄鳳山市議員的罷免案，到現在國民黨直接由黨籍市議員領銜成立罷免吳思瑤立委總部，證明國民黨終於「不演了」，也證實這些罷免案背後都是國民黨在主導的報復性罷免行動。顏更稱，像吳思瑤如此優質的立委，問政成績備受公民團體好評，為地方爭取建設不遺餘力，卻還遭到國民黨惡意操作報復性罷免，相信民眾自有公評。

(中時新聞網)