超狂！「寶可夢杯杯」升級24機抓寶

台灣東部外海今天凌晨1時36分發生規模6.1地震，許多人反映，最嚇人的不是地震，而是連響10多次的國家級警報，光是等它響完就要花不少時間，有網友直指，這次最慘受災戶應該是日前同時秀出60多支手機的土城「寶可夢阿伯」陳三元，阿伯今崩潰回應，當下還在抓寶，大概到2點左右才把訊息全部關完。

對於今天凌晨國家級警報狂響，一個人一支手機就快要崩潰，馬上有網友想到，日前將至少64支手機直接架在腳踏車上變擋風玻璃的「寶可夢阿伯」慘了，有人笑說「阿伯出事了」，還有人推測「阿伯還在忙著關掉警報」。

寶可夢阿伯今天上午接受媒體訪問時回應表示，地震發生當時他還真的正在抓寶，突然聽到每支手機同時狂叫，而且一時還關不掉，一開始他不知道到底發生什麼事，事後來仔細看了警報才知道發生地震。

寶可夢阿伯說，其實他並沒有感覺到很大搖晃，比較令他崩潰的應該是那幾百通的國家級警報，60支以上手機，每支都在「吱吱叫」，而且訊息一直跳出來，大概到凌晨2點左右才關完，他也表示幸好沒有造成什麼災情。

PTT和臉書《爆廢公社》都有不少網友關心留言，「阿北還好嗎？」、「阿伯會被嚇壞」、「阿北比其他人多了64倍以上的音量」、「這不是國家級，是世界級警報了」、「今晚不用睡了」、「笑死XDD 應該很精彩」、「阿公如果聽力受損可以申請國賠」。

捕獲野生寶可夢阿伯 每晚帶11支手機抓寶

(中時新聞網)