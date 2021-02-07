交通部航港局今（7）日表示，上個月18日擱淺於澎湖西吉嶼北方岸際的「HM FOUNDATION」貨船，經委託海事公證人上船檢查船上燃油為重油，恐有污染之虞，立即緊急採購委請海事公司儘速前往抽油，已於2月6日完成抽油，解除海洋污染危機。

航港局表示，在獲悉「HM FOUNDATION」貨船擱淺後，隨即邀集行政院海洋委員會海洋保育署、海巡署、內政部海洋國家公園管理處及澎湖縣政府環境保護局等召開緊急應變會議，共同研商油污監控、佈放攔油索及殘油抽除計畫審查等海洋汙染防治事宜。

會中決議由海巡署每日提供監控並回報船體是否位移及海面上有無油污染情形，並責成抽油業者於1月24日提送殘油抽除計畫，1月25日完成審查，1月26日晚上9時完成抽油設備及人力之動員準備，由高雄港出發前往擱淺現場。期間一度因為澎湖海域東北季風強勁及湧浪大，無法進行抽油作業。近日把握海象穩定期間，一鼓作氣，完成船上殘油抽除作業，共約抽出重油550公升，滑油200公升及機艙油水混合約90～100噸，實際數量仍需經公證人所提公證報告為準。

航港局指出，2月3日已依商港法第54條對該船所有人不明情形依法公告，船舶所有人自公告日起三個月內得主張其船舶所有權，屆時船舶所有人若不出面主張，將逕為處理，以早日恢復國家公園海域景觀。

(工商 )