菲律賓民答那峨爆規模6地震 目前尚無災情 13:422021/02/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences, GFZ）今天表示，菲律賓民答那峨（Mindanao）發生規模6地震，目前並無災情傳出。 路透社報導，德國地球科學研究中心說，地震震源深度10公里。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1100207 陸科興疫苗 獲准附條件上市 2020全球計算力指數評估 中國居全球第二 (中央社) #地震 #科學研究 #科學研究中心 #地球 #科學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國家警報出包 氣象局：發布系統1套變3套 未設定完成 12:232021/02/07 生活 6個夢想x6種行程 不分春秋一定行 09:162021/02/07 旅遊 陸統計局：今年經濟預測 不宜太樂觀 04:102021/02/06 全球財經 能左右印度政治的神奇蔬菜 每年固定發生漲價危機政府挨批 09:002021/02/06 財經 宜蘭外海規模6.1地震！國家級警報狂炸13次 氣象局回應了 01:502021/02/07 生活 日研究證實 空汙增加新冠死亡率 04:102021/02/07 焦點要聞 60支手機慘叫 寶可夢阿伯崩潰回應：正在抓寶 13:122021/02/07 生活 國家級警報嚇死人 NCC認證「穿腦音頻」 15:442021/02/07 生活 比台灣更小 新加坡和以色列做對了這7件事 成為疫苗大戰贏家 10:132021/02/06 健康 凌晨爆6.1地震 氣象局：4天內恐有規模4餘震 10:022021/02/07 生活 大規模地震變頻繁 氣象局：情況非常特殊 11:502021/02/07 生活 國際熱門新聞 喜馬拉雅山冰川融斷撞毀印度北部大壩 洪水捲走逾百人 - 國際 疫苗施打率全球第一等於防疫成功？以色列民調揭真相 - 國際 川普痛恨背叛 卸任後找到最大嗜好 - 國際 東非國家爆不明疾病！患者狂吐血 已10多人喪命 - 國際 車晶片缺貨韓國也沒轍 掌技術產能卻高度依賴海外 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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