德國地球科學研究中心（German Research Centre for Geosciences, GFZ）今天表示，菲律賓民答那峨（Mindanao）發生規模6地震，目前並無災情傳出。

路透社報導，德國地球科學研究中心說，地震震源深度10公里。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1100207

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(中央社)

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