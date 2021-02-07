「性感女神」雞排妹(鄭家純)日前踢爆主持某公司尾牙，遭到公司老闆用低級言語騷擾，被問到現場其他藝人為何不救？雞排妹吐露在場唯一男星先一步對她襲臀，而身份是台語歌手翁立友，面對指控，翁立友前天出面開記者會，強調自己也是「受害者」，說媽媽天天哭，他要為母親活下去，對此，作家顏擇雅今po文，建議他告雞排妹，「孫德榮們一定很樂見法院為你主持公道」。

雞排妹指控在尾牙上遭翁立友襲臀性騷擾，事隔多日後，翁立友在本月5日舉辦記者會，一開始因雞排妹到現場，翁立友方面因此堅持不肯開始，等女方走了，他才雙手合十出面，透露不但自己不好過，媽媽還整日以淚洗面，更強調在這次事件中「我不是受害者嗎？」，表示自己的夢想就是讓媽媽這輩子能安穩生活，另外未來娶妻生子，希望身為丈夫、爸爸的他是清清白白的，因此要雞排妹提告，希望司法還他公道。

名作家顏擇雅要翁立友求人不如求己，先提告雞排妹，讓法官認證他是不是真為受害人。(中時資料照片)

而資深經紀人孫德榮受訪，批評雞排妹鬧場不懂禮貌，還把圈內大佬們都扯進來，說她既然不喜歡藝能界「不該有的垃圾就不要讓她進來」，還說雞排妹此時正是一輩子最紅的時刻，「不要踩著別人的屍體往上爬，不厚道，不好」，更質疑雞排妹說法，表示性騷擾怎會在眾目睽睽之下，歌手邀主持人合唱、舞台上不小心觸碰到都是正常，「以前秀場就是這樣，那豬哥亮也是性騷擾嗎？」。

翁立友與雞排妹輪番發聲，讓此事再度掀起議論，且呈現兩極化，今雅言文化創辦人、名作家顏擇雅在臉書po文，給了翁立友建議，「你媽天天哭，你為人子應該做點什麼才對」，說要求別人提告，不如自己先做，那就是別等雞排妹告，自己先去告對方毀謗，還說：「支持你的宅宅們還有孫德榮們一定很樂見法院為你主持公道」，建議他告下去，「讓法官認證，你是否真是受害人」。

(中時新聞網)