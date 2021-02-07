國際油價持穩攀揚，續創波段新高，惟中油依循春節油氣「上漲不調、下跌調」原則，宣布汽、柴油價格持平、不調整。

中油參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升25元、95無鉛汽油每公升26.5元、98無鉛汽油每公升28.5元、超級柴油每公升22.3元。

石油輸出國家組織（OPEC）落實減產承諾與暴風雪襲擊美東帶動取暖油需求等影響，國際油價持續上漲。中油本週調價指標7D3B週均價為每桶57.55美元，較前週55.18美元上漲2.37美元，新臺幣兌美元匯率升值0.019元，國內油價依公式計算漲幅為3.38％。

中油表示，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.6及1.1元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格均不調整，台灣中油汽、柴油各吸收0.6及1.1元。

中油強調， 配合政府春節期間物價穩定政策及減輕民眾負擔，國內汽、柴油依「上漲不調、下跌調」的原則辦理。2月8日汽、柴油不予調漲，2月22日起恢復機制調整。

(工商 )