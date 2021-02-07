靈鷲山以「攜手防疫過好年」、「琅琅童音祈誦楞嚴咒心」2支影片為辛苦執勤的第一線工作者加油打氣。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山以「攜手防疫過好年」、「琅琅童音祈誦楞嚴咒心」2支影片為辛苦執勤的第一線工作者加油打氣。（靈鷲山佛教教團提供）

「疫情讓我們更珍惜生命，唯有善業才能轉動共業災難。」靈鷲山開山住持心道法師說，農曆新年到了，大家歡喜過年，但在疫情中堅守崗位，默默付出的醫護人員，就像在黑暗中的螢火蟲，點亮著我們，不求回報、無私奉獻，守護健康、守護愛。敬邀大眾齊心持誦《楞嚴咒心》，正念守護平安。

靈鷲山以「攜手防疫過好年」、「琅琅童音祈誦楞嚴咒心」2支影片，為所有默默辛苦執勤的第一線工作者加油打氣，更祈願疫情消弭，全球無災障。

靈鷲山「心靈防疫不打烊，楞嚴咒心挺醫護」活動，繼上月28日、2月5日分別到新北市貢寮衛生所、桃園市政府，致贈《楞嚴咒》平安掛軸及平安御守等心靈防疫法寶。

「琅琅童音祈誦楞嚴咒心」影片中，育苗幼兒園與靈鷲山合作，孩子們他們透過音律開心持誦《楞嚴咒心》，希望大家身體健康，早日回到安全環境中，不再有傷病，更祈願疫情早日消弭，堅守崗位的醫護人員平平安安。

心道法師說，防疫期間，全民發心持誦《楞嚴咒心》挺醫護，一起以善業相應，多行善造福，多做好事、多講好話、多起善心，用正念驅除病毒驅除負能量，轉動共業災難，扭轉地球災劫與現況，虔誠回向人心安定、災難消弭、世界平安。

(中時 )