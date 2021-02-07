大安濱海樂園開放32帳超豪華帳篷，只要輕便行李即能享受露營樂趣。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大安濱海樂園開放32帳超豪華帳篷，只要輕便行李即能享受露營樂趣。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

安排大安濱海樂園露營，可順遊大甲鐵砧山。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大安水蓑衣生態教育園區可一探大安濱海特有種動植物並近距離接觸豐富生態。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中大安濱海樂園去年7月起委外營運並開放32帳超豪華露營帳篷，吸引許多家庭、情侶、閨蜜及好友等，相揪體驗絕美風貌，感受台中海濱的從容閒適、海天一線綿延堆疊的海灘，以及嫣紅晚霞照映的獨有景緻。中市府推薦愛好大自然的民眾一同入住大安濱海豪華帳篷，一同體驗好吃、好玩又好住的年節行程。

觀光旅遊局長林筱淇表示，在大安濱海樂園只要輕便行李即能享受露營樂趣，園區內有多項設施供住客使用，還可搭配遊玩周邊濱海景點，包括去年甫完工的新潮濱海眺海平台、龜殼生態公園及大安水蓑衣生態教育園區等，一探大安濱海特有種動植物並近距離接觸豐富生態，同時還能觀賞落日餘暉。

林筱淇表示，在繁忙的生活之餘仍需適時放鬆身心靈，年節假日出遊首選台中海線，除了能夠感受慢活步調、到大安吃飽喝足玩透透外，還可以順遊大甲鐵砧山、大甲鎮瀾宮、清水高美濕地、梧棲漁港及三井outlet等海線觀光廊帶特色景點，回程再帶上大甲特色美食、當地特產與伴手禮，保證絕對讓您滿載而歸。

林筱淇醒，1至3月大安濱海沙灘不開放民眾進行沙灘戲水、衝浪、風箏衝浪等水域遊憩活動，但仍可以賞美景療癒身心靈，為持續提供更好的旅遊服務給各地旅客，今年新春假期大安濱海露營區也推出住宿專案，相關優惠情報可上網查詢。

(中時 )