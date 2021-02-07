台中大安濱海樂園去年7月起委外營運並開放32帳超豪華露營帳篷，吸引許多家庭、情侶、閨蜜及好友等，相揪體驗絕美風貌，感受台中海濱的從容閒適、海天一線綿延堆疊的海灘，以及嫣紅晚霞照映的獨有景緻。中市府推薦愛好大自然的民眾一同入住大安濱海豪華帳篷，一同體驗好吃、好玩又好住的年節行程。
觀光旅遊局長林筱淇表示，在大安濱海樂園只要輕便行李即能享受露營樂趣，園區內有多項設施供住客使用，還可搭配遊玩周邊濱海景點，包括去年甫完工的新潮濱海眺海平台、龜殼生態公園及大安水蓑衣生態教育園區等，一探大安濱海特有種動植物並近距離接觸豐富生態，同時還能觀賞落日餘暉。
林筱淇表示，在繁忙的生活之餘仍需適時放鬆身心靈，年節假日出遊首選台中海線，除了能夠感受慢活步調、到大安吃飽喝足玩透透外，還可以順遊大甲鐵砧山、大甲鎮瀾宮、清水高美濕地、梧棲漁港及三井outlet等海線觀光廊帶特色景點，回程再帶上大甲特色美食、當地特產與伴手禮，保證絕對讓您滿載而歸。
林筱淇醒，1至3月大安濱海沙灘不開放民眾進行沙灘戲水、衝浪、風箏衝浪等水域遊憩活動，但仍可以賞美景療癒身心靈，為持續提供更好的旅遊服務給各地旅客，今年新春假期大安濱海露營區也推出住宿專案，相關優惠情報可上網查詢。
(中時 )
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