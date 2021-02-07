藏身南投縣埔里鎮籃城社區的大灶美術館，於7日農曆過年前起，舉辦「大灶啟航 籃城紀事」的藝術家張家銘花畫個展，藉由場域搭配在地特色作品，詮釋埔里花卉產業與生態對台灣的影響。現場更有數隻特製小綿羊，供民眾盡情拍照賞玩。

這次展出的國際生態藝術家張家銘是埔里子弟，長期受邀於歐美駐村創作、舉辦個展，是一位相當具有國際經驗的藝術工作者。張家銘表示，本次展出的巨型布質花畫，是他在美國波士頓駐村辦展時所創作的成果，作品是首度在台亮相。因為他本身喜愛在戶外與大自然環境創作，所以這次展出的相關作品大多以動物為主題，並希望藉由花畫與石雕，喚起大家對故鄉環境與大自然議題的關懷。

「大灶啟航 籃城紀事」策展人田志興表示，張家銘這次選擇在家鄉美術館開展的原因，是他就讀研究所時，曾在美術館所在的籃城地區進行埔里花卉產業田野調查，後來出了一本作品書籍「籃城紀事」，所以對這塊土地特別有情感。這次展出繪畫作品以「花」為系列，主要是藉由不同花朵的色彩與表現方式，來表達埔里花卉過去對台灣的影響，張家銘也會在7日個展開幕當天，對已經完成的巨型花畫用畫筆添加色彩，讓作品呼吸，象徵正式開展。

現場還有可以玩的藝術品「九羊神功」，張家銘利用棉被與FRP材質，創作出九隻綿羊，讓民眾可以坐在羊咩咩上拍照，也將開放彩繪綿羊的活動，製造民眾與藝術品互動的場域，「大灶美術館」自7日起試營運至3月2日，歡迎民眾來走春參觀。2021年8月，美術館也將正式開幕。

(中時 )